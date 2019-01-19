Ölüm onları ayıramadı

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Isparta'nın Aksu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74'er yaşındaki Ömer ve Hatice Süllü çifti hayatını kaybetti.Olay, Isparta'nın Aksu ilçesinde meydana geldi. Ömer ve Hatice Süllü'den 3 gündür haber alamayan yakınları ilçe merkezindeki eve gitti. Eve giren Süllü ailesinin damatları Kemalettin Burhan, kayınbabası Ömer Süllü'yü tesbih çekerken, kayınvalidesi Hatice Süllü'yü ise namaz kıldığı seccadede secdeye kapanmış halde hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ömer ve Hatice Süllü'nün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Ömer ve Hatice Süllü çiftinin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri kesinleşti. Süllü çiftin cenazesi dün Cuma namazı sonrası Eğirdir Pazarköyü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Yaşlı çiftin oğlu Selman Süllü, "Alanya Konaklı'da çalışıyorum. Anne ve babamdan haber alamayınca eniştem Çarşamba günü eve gitti. İçeri girince acı olayla karşılaşmış" diye konuştu.