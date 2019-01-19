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Umutcan’ın umudu sönmedi

İlk doğum gününde SMA Tip 2 teşhisi konan ve hiç kutlamayan , ilaç onayı alınması sonrası ilk kez doğum gününü kutlayacak

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Umutcan’ın umudu sönmedi
ANTALYA'DA yaşayan ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan 5 yaşındaki Umutcan Kılıç, ilaç onayı alınmasının mutluluğunu yaşıyor. Annesiyle aynı gün doğan, 14 Şubat doğumlu Umutcan, 4 yıl sonra ilk kez annesiyle doğum günü kutlamaya hazırlanıyor. Anne Rukiye Cop, oğluna SMA teşhisinin ilk doğum gününde konulduğunu açıklayarak, o günden beri doğum günü kutlayamadıklarını anlattı.

2019 UMUT YILI
Geçen kasım ayında SMA ilaçlarına onay çıkmasının ardından sevinç yaşadığını anlatan anne Rukiye Cop, bu yıl ilk kez 14 Şubat'ta hem oğlunun hem kendisinin doğum gününü büyük bir sevinçle kutlamaya hazırlandıklarını ifade etti. 2019 yılından çok umutlu olduklarını belirten Rukiye Cop, "Yeni yıldan tek beklentimiz Umutcan'ın ilacını en kısa sürede almak" dedi.

KRİTER OLMASIN
Umutcan'ın ilacı için kişisel onay aldıklarını ifade eden Rukiye Cop, bütün SMA hastalarının kritersiz olarak zorlanmadan ilacına erişmesini istediğini sözlerine ekledi.
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Umutcan’ın umudu sönmedi
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