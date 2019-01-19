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Yaşlılara nefes teknikleri anlatıldı

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Yaşlılara nefes teknikleri anlatıldı
ANTALYA'DA nefes teknikleri uzmanı Mustafa Cengiz Çöpelli 'Yaşlılıkta Nefes Teknikleri' konulu konferans verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Ev Konuşmaları'na konuk olan Çöpelli, nefesin hayat demek olduğunu belirterek katılımcılara gündelik hayatta nefes alma teknikleri konusunda ipuçları verdi. İnsanların büyük çoğunluğunun nefesi yanlış aldığını ifade eden Çöpelli, "Doğru nefes burundan alınır, burundan verilir. Nefesi tam almak yani diyafram nefesi almak gerekiyor, İyi hava alamayan ateşin tütmesi gibidir" dedi.
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Yaşlılara nefes teknikleri anlatıldı
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