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Yol ver

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Yol ver Alacabel
ANTALYA'YI Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması sürüyor. Yaklaşık 12 saat kapalı kalan yolda, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden trafik akışı sağlanmıştı. Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale dönerken yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor. Ekipler, Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir'e kadar olan 15 kilometrelik bölgede gece gündüz kar temizleme çalışma yaptı.
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Yol ver Alacabel
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