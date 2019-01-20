94 bin 385 kişi ASFİM’e koştu

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi'nin her yaştan Antalyalı spor yapsın diye hizmete açtığı Antalya Spor ve Fitnees Merkezleri (ASFİM) sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. ASFİM'lerden bu güne kadar 94 bin 385 vatandaş ücretsiz yararlandı. Antalya'nın dört bir yanında 12 merkezde faaliyet gösteren ASFİM'ler 2014 yılından bu yana yaklaşık 94 bin 385 vatandaşa profesyonel eğitmenler ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sundu. 27 OCAK'A KADAR SÜRE VAR
Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubuna hitap eden ASFİM'lerde, daha çok ev hanımları, emekliler ve öğrenciler gibi aktif çalışma hayatı dışında kalan kesimler boş vakitlerini sporla değerlendiriyor. Antalyalılar ASFİM'de aldıkları hizmetten çok memnun. Emekliler ve kadınların tercih ettiği merkezlere yeni dönem başvuruları 27 Ocak'a kadar devam edecek, 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak kurslara, online kayıt sistemi ile www.abbsporhizmetleri.com web adresinden başvurulabilecek.