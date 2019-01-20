94 bin 385 kişi ASFİM’e koştu

BUGÜN NELER OLDU

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi'nin her yaştan Antalyalı spor yapsın diye hizmete açtığı Antalya Spor ve Fitnees Merkezleri (ASFİM) sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubuna hitap eden ASFİM'lerde, daha çok ev hanımları, emekliler ve öğrenciler gibi aktif çalışma hayatı dışında kalan kesimler boş vakitlerini sporla değerlendiriyor. Antalyalılar ASFİM'de aldıkları hizmetten çok memnun. Emekliler ve kadınların tercih ettiği merkezlere yeni dönem başvuruları