Antalya yerinde saydı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı isteyen Antalyaspor umduğunu bulamadı.Kayserispor karşısında galibiyeti getirecek bir oyun ortaya koyamayan Antalyaspor, üst üste ikinci maçından da gol sesi çıkaramadı.Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesinde ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un üstünlüğü ile geçti. İkinci yarıda Antalyaspor toparlanmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. 60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazındaki pası sonrası Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin de kaldı.74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kayserisporlu Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Boffin topu kontrol etti. 75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top auta çıktı.Maç başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. Maç boyunca fazla varlık gösteremeyen ve isabetli şut atamayan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 28 yaparken, Kayserispor ise 20 puana ulaştı. Antalyaspor haftaya deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.