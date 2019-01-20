Çiçek mi vereceklerdi

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AKSU ilçesinde silahla ateş açarak iki askeri yaralayan Abdullah Özer'in çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili aralarında yaralanan askerlerin de bulunduğu 8 jandarma personeli hakkında dava açıldı.Olayla ilgili operasyonda yer alan bir binbaşı, bir astsubay ve 6 uzman çavuş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aksu ilçesinde 7 suçtan aranan 38 yaşındaki Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, geçen yıl 27 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Ormana kaçan Özer'in ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralanmış, saldırgan vurularak etkisiz hale getirilmişti. Olayla ilgili ilk olarak İl Jandarma Komutanlığınca yıpılan idari tahkikatta personelin ihmal ve kusurunun olmadığı yönünde rapor verilmişti.