Kemer’i biz kurtardık

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilçedeki taş devrini bitirdiklerini söyledi. Türel, Antalya-Kemer arası hizmet veren Deniz Otobüsünün bugüne kadar 150 bin yolcu taşıdığını, böylece Kemer'in kazandığını belirtti.Türel, "Deniz otobüslerini biz ilk dönemimizde kazandırdık. Bizden sonraki gelen yönetim bir kaptan bir miço bulup deniz otobüslerini çalıştırmadı, çürümeye terk etti. 2014'te tekrar göreve geldik ilk işimiz bunları sefere koymak oldu.150 bin kişi Kemer'e gelip, caddesinde sokağında gezip, lokantasında yemek yiyip, kafesinde oturup çayını kahvesini içip, dükkanlarında alışveriş yaptı. Kim kazandı? Kemer kazandı. Kiminle kazandı? Bizimle kazandı" dedi.Kemer'e yapılan yatırımları anlatan Türel, "Yaptıklarımızla Kemer'i taş devrinden kurtardık. Liman Caddesi muhteşem oldu. Biz olmasaydık olur muydu? 3.5 ayda bitirdik. Özellikle kavşaklarımızda Kemer'in dışında karayolları ile birlikte çok önem arz eden çalışmalar oldu. Derdimi hizmet etmek" diye konuştu.VARSAK-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattı çalışmalarında sona gelindi. Şubat ayı içinde açılması planlanan hatta önceki gece tramvayın vagonları raylar üzerine konuldu. Varsak-Otogar bölümde tramvay ile karayolu trafiğinin kesiştiği 15 adet kavşak geçişi ise tamamlanma aşamasında.