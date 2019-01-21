Çevre zirvesi Antalya’da gerçekleşti

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Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen '2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Kurum 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri tamamlanacağını açıkladı. Kurum bu yatırımlarda Antalya'nın da önemli bir pay alacağına işaret etti.Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) ile entegre bisiklet yolu ağı oluşturulacağını aktaran Bakan Murat Kurum, "Edirne'den başlayarak Ege kıyıları- Antalya ve İstanbul- Ankara- Konya- Nevşehir- Kayseri rotaları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerine bisiklet ile erişim sağlanacak" dedi. Bakan Kurum, ulaşıma entegre şehir içi bisiklet yolu projelerinin de desteklenerek bisiklet kullanımının yaygınlaştırılacağını söyledi.