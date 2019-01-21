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anı 112 acil kayıtlarında

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Cinayet anı 112 acil kayıtlarında
Antalya'da birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayıp öldüren 2 çocuk annesi Nurcan Saraç'ın (28), 112 acil servisle yaptığı telefon kayıtları ortaya çıktı. Kendisini yatak odasına kilitlediği öğrenilen Saraç, "Eşim içti içti. İllallah ettim artık yetişin. Kapıyı kıracak yetişin. Çabuk olun kapıyı kıracak" dedikten bir süre sonra tekrar arayarak, "Lütfen yetişin, bıçakla yaraladım kocamı" sözleri duyuluyor.

AMBULANS GECİKTİ
Olay, 4 Haziran 2018'de Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelmişti. Dava Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 24 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Nurcan Saraç, ambulansın geç geldiğini belirterek ambulans zamanında gelse Cengiz Aydın'ın yaşıyor olabileceğini iddia etti.
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Cinayet anı 112 acil kayıtlarında
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