Oyuncak Müzesi’ne 515 bin ziyaretçi

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Türkiye'ninen çok ziyaretçi ağırlayan müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında da rekora imza attı. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye kapılarını araladı. Müze, 13 bin oyuncak ve eseri bünyesinde bulunduruyor. Oyuncaklar 15 ayrı konsepte ve 15 ayrı bölümde sergileniyor.Çok yönlü olarak tasarlanan müze, masallardan fırlayan bir bahçeye açılıyor. Müzeyi ziyaret ettikten sonra çıkış kapısına yönelenleri Antalyalıların özlemini duyduğu ve çocukların gezebileceği kara tren karşılıyor. Çeşitli oyun aletlerinin de yer aldığı müzenin bahçesinde zamana meydan okuyan 1000 yaşında olduğu tahmin edilen iki zeytin ağacı da bulunuyor. Müze bünyesinde oyun bahçesi, etkinlik alanı, tren kütüphanesi de yer alıyor.