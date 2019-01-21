Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Oyuncak Müzesi’ne 515 bin ziyaretçi

Oyuncak Müzesi’ne 515 bin ziyaretçi

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Oyuncak Müzesi’ne 515 bin ziyaretçi
Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında da rekora imza attı. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye kapılarını araladı. Müze, 13 bin oyuncak ve eseri bünyesinde bulunduruyor. Oyuncaklar 15 ayrı konsepte ve 15 ayrı bölümde sergileniyor.

MASAL DÜNYASI
Çok yönlü olarak tasarlanan müze, masallardan fırlayan bir bahçeye açılıyor. Müzeyi ziyaret ettikten sonra çıkış kapısına yönelenleri Antalyalıların özlemini duyduğu ve çocukların gezebileceği kara tren karşılıyor. Çeşitli oyun aletlerinin de yer aldığı müzenin bahçesinde zamana meydan okuyan 1000 yaşında olduğu tahmin edilen iki zeytin ağacı da bulunuyor. Müze bünyesinde oyun bahçesi, etkinlik alanı, tren kütüphanesi de yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncak Müzesi’ne 515 bin ziyaretçi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN