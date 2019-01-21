Zehirsiz akrep Antalya

BUGÜN NELER OLDU

Evinde Kayserispor ile 0-0 berabere kalan ve maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamayan Antalyaspor'da düşüş devam ediyor. Bülent Korkmaz'ın ekibi son üç maçını da kazanamazken hem topa sahip olmada hem de şut değerinde ligin son sırasında yer alıyor. Antalyaspor geride kalan 18 haftada maç başına sadece 7.1 şut ortalamasına ulaşırken, yüzde 41 de topa sahip olma oranı ile oynuyor. Hücumda istediğini bir türlü alamayan Akdeniz ekibi, son üç maçında da (Yeni Malatya, Fenerbahçe, Kayserispor) rakip ağları havalandıramadı.İç sahada oynadığı mücadelelerde deplasmana göre daha az puan toplayan Antalyaspor, 9 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 13 puan topladı. Akrepler deplasmanda ise 9 maçta 5 galibiyet aldı ve 15 puanla evine dönmeyi başardı.