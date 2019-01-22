Akrep gol orucuna girdi...

SÜPER Lig'in ikinci yarısına Kayserispor maçıyla başlayan Antalyaspor, gol yollarında sıkıntı çekmeye devam ediyor. Ligin az gol atan takımları arasında yer alan kırm��zı- beyazlılar, 317 dakikadır gol sevinci yaşamıyor.

DOUKARA SUSKUN

Son golünü 15. haftada oynanan Bursaspor maçında kaydeden Antalyaspor, sonrasında oynanan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında topu filelere gönderemedi.Akrep'in golünü Bursaspor maçının 43. dakikasında Mevlüt Erdinç atmıştı. Takımın golcüleri Doukara ve Serdar Özkan'dan da gol gelmemesi dikkat çekiyor.