Balkondan attı 'ben mağdurum' dedi

BUGÜN NELER OLDU

1 Şubat 2017 tarihinde diş hekimi Özgür Özen'in balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili açılan dava sonuçlandı. Özgür Özen'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Yücel Düzenli 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yücel Düzenli, hayatını kaybeden Özgür Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Düzenli, suçsuz olduğunu savunarak "Olaya yüzde bir bile sebebiyet vermişliğim olsa zaten vicdan azabıyla yaşarım. Özgür'ü itmem, atlaması ya da intihara yönlendirmem söz konusu olamaz. Hepimizin başı sağ olsun, o toprak oldu, çileyi ben çekiyorum" dedi. Mahkeme, Yücel Düzenli'ye 'olası kasıtla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza indirimle 16 yıl 8 aya düştü.