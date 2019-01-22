Kepez çocukların kalbine dokunuyor

ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi, birçok proje ile çocuk ve gençlerin kalbine dokunuyor. Çocukları yaşadıkları ilçeyi tanımalarını sağlayan gezi etkinlikleri düzenleyen Kepez Belediyesi, 'Şehrimi Tanımak İstiyorum Projesi' kapsamında 935, 'Çalıştım Başardım Projesi' kapsamında 315 başarılı çocuk ile 135 yetim çocuk Kepez'i gezme imkanı buldu.

TRAFİK EĞİTİMİ

Eğitim ve öğretim yılı boyunca düzenlenen geziler ile 8 bin 229 öğrenci de trafik eğitim parkında trafik kuralları, bilinç- li sürücü ve bilinçli yaya konularında uygulamalı eğitim aldı. Kepez Belediyesi, yıl boyunca da ilçedeki öğrencileri beyaz perde ile buluşturdu. 2018 yılında 4 bin 600 kepezli öğrenci sinemaya giderek keyifli bir gün geçirdi. 450 öğrenci de Robotik Kodlama Atölyesi'ni gezme şansını yakaladı.