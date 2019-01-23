Alanya kupaya döndü

BUGÜN NELER OLDU

ytemiz Alanyaspor'da gözler şimdi de Türkiye Kupası'na çevrildi. Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek ligin ikinci yarısına moralli giren Güney ekibi, şimdi Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına odaklandı. İlk maçta İstanbul ekibiyle kendi evinde golsüz berabere kalan turuncu-yeşilliler, yarınCengiz Aydoğan Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan takımda, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenileme koşusu yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.