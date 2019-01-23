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Alanya kupaya döndü

’u yenerek ’in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan A.Alanyaspor, gözünü ile oynayacağı son 16 turunun 2. maçına çevirdi

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Alanya kupaya döndü
Aytemiz Alanyaspor'da gözler şimdi de Türkiye Kupası'na çevrildi. Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek ligin ikinci yarısına moralli giren Güney ekibi, şimdi Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına odaklandı. İlk maçta İstanbul ekibiyle kendi evinde golsüz berabere kalan turuncu-yeşilliler, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı rövanş maçında iyi bir sonuç alıp kupada çeyrek finale yükselmek istiyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan takımda, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenileme koşusu yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı turuncu-yeşilli yöneticiler de takip etti.
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Alanya kupaya döndü
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