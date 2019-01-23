Doktor eve geldi

Geçmiş dönemlerde saatlerce hastanede muayene kuyruğu beklenilen Türkiye'de 'Evde Sağlık Hizmeti' ile devlet vatandaşına şefkat gösteriyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde 2018 yılında yatağa ve eve bağımlı, sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluk çeken 7 bin 840 hasta evlerinde tedavi edildi. Ayrıca 32 bin 140 hastaya ise evde ziyaret edilerek muayeneleri gerçekleştirdi.

HASTA SAYISI ARTIYOR

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yatağa ve eve bağımlı hastalara muayene, tetkik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetini 24 saat aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Hülür,19 ilçede 20 araç ve 31 kişilik ekip çalıştıklarını belirtti. 'Evde bakım hizmeti' ile hastane, doktor ve hemşireyi hastanın ayağına götürdüklerini ifade eden Hülür, "2017 yılında 7 bin 440 olan aktif hasta sayımız 2018 yılında 7 bin 840'a çıktı. 2017 yılında 23 bin 746 olan ziyaret sayımız 2018'de 32 bin 140 olarak gerçekleşti. Birimlerimiz gelen tüm taleplere cevap vererek sağlık hizmeti sunuyor" dedi.

SİNİR SİTEMİ KAYNAKLI

Hülür, evde tedavi ettikleri haslardan 666'sının sinir sistemi kaynaklı rahatsızlıklar olduğunu kaydetti. Bu hastaların yüzde 50.86'sının yatağa tam bağımlı kas hastaları olduğuna dikkat çeken Hülür, "Geri kalan yüzde 44.66'sı yatağa yarı bağımlı durumda. Alzheimer, KOAH gibi hastalarımızın oranı ise yüzde 4.48" dedi

ÇOĞUNLUĞU YAŞLI HASTALAR



Antalya'da evde tedavi hizmeti verilen hastaların yüzde 52'sinin 66 ile 85 yaş aralığında olduğunu kaydedildi. Evde sağlık hizmeti sırasında en çok muayene ve sonda değişimi gerçekleştirildiğine vurgu yapan Hülür, "Bunun yanında tanı, tedavi, reçete yazılması, nakil talebi, ilaç ve bez raporu çıkartılması ile fizik tedavi hizmet sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya, Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Antalya Ağız ve Diş Hastanesi'nde diş çekimi, diş dolgusu ve diş protezi gibi ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin de yaşlı, yatağa bağımlı hastalara evlerinde gerçekleştirildiğini söyledi.