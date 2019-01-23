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İşte ahde vefa örneği

Giriş Tarihi: 23.1.2019
İşte ahde vefa örneği
ISPARTA 2. Amatör Küme'de mücadele eden Çünürspor'da ligin ilk maçında futbolcular, geçen yıl hayatını kaybeden 'Büyük başkan' lakaplı Kadir Özerkan fotoğraflı formalarla sahaya çıktı. Çünür Spor Kulübü Başkanı Gökhan Küçükhayrat, "Bu kulübü buralara gelmesinde büyük emeği olan kaptanımız, başkanımız, her şeyden öncesi abimiz Kadir Özerkan için yıllarca oynadık. Bu yıl da başkanımız için sahaya çıktık. Bize vefayı, dostluğu, kardeşliği aşıladığı bu kulüpte yeni nesillere de biz aynını aşılayacağız inşallah. Büyük başkanın mekanın cennet olsun" dedi.
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İşte ahde vefa örneği
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