Kazadan mucize eseri kurtuluş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meyve-sebze yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Paramparça olan TIR'da sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Dorsede yüklü olan meyve ve sebzeler ise yola savruldu. Kaza dün sabah saatlerinde ilçe girişindeki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan Ahmet Çakır idaresindeki 55 ABD 362 plakalı meyve-sebze yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

YOL PAZAR YERİNE DÖNDÜ

Bariyerlere çarparak durabilen TIR'ın çekici kısmı paramparça olurken, dorsedeki domates, kabak, biber, patlıcan, salatalık ve elma gibi meyve-sebzeler yola savruldu. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, yolda kaza nedeniyle bir süre trafik oluştu. Trafik polisleri kazayı merak edip trafiği yavaşlatan sürücülere uyarılarda bulundu. D-400 karayolu trafiği bir süre tek şeritten yönlendirilirken bariyere saplanan tır çekici yardımıyla kaldırıldı. Yola savrulan sebze ve meyveler ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.