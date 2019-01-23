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Kış turizmindeki artış hedefleri büyüttü

Yılın ilk 20 gününde 100 bin 878 turistin geldiği ’da hedefler büyüdü. Başkanı , hedefi 15-16 milyon olarak açıkladı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Kış turizmindeki artış hedefleri büyüttü

ANTALYA, 2018 yılı rekorla kapatmasının ardından, 2019 yılına da hızlı başladı. Yılın ilk 20 gününde Antalya'ya 100 bin 878 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine oranla turist sayısı yüzde 63 arttı. Yılın iyi başlaması turizmcilerin de hedeflerini büyüttü.

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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Antalya'nın 2019 yılında 15-16 milyon arasında bir rakamı görmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu. 2019 yılının Antalya ve Türkiye için turizm açısından rekor yılı olacağına işaret eden Ayık, turizmde büyüme oranı olarak, Antalya'nın Türkiye rakamları üzerinde gittiğine dikkat çekti. Ayık, "Türkiye yüzde 20, Antalya yüzde 30 gibi büyüdü. Bu trend 2019'da da devam edecek" dedi. Turizmin yaz aylarında yoğunlaştığına değinen Ayık, "Antalya gibi mevsimselliğin ön planda olduğu destinasyonlarda, mevsim dışı zamanlarda gelen misafir çok önemli. İnşallah Antalya burada bir ön ayak olarak Türkiye'deki diğer destinasyonlara da örnek olacak. Şuan ki rakamlar da bunu destekliyor" açıklamasında bulundu.

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Kış turizmindeki artış hedefleri büyüttü
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