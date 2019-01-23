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Öğrenciler 162 kilo pil topladı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Öğrenciler 162 kilo pil topladı

Antalya'nın Aksu ilçesi Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri Eko Okul olma yolunda 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atık yağ, pil ve mavi kapak topladı. Çevreye bırakılan 162 kilo atık pili toplayan anaokulu öğrencileri Tap Yarışması için pil toplamaya devam ediyor. Minik öğrenciler proje kapsamında bununla da yetinmeyerek 48 kova mavi kapak biriktirerek Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışta bulundular. Öğrencilerin evlerden topladığı 75 kilogram atık yağ ise geri dönüşüm için belediye ekiplerine teslim edildi.

ÇEVRECİ BİR NESİL
Okul müdürü Elif Yıldırım, "Buradaki temel amacımız çevre bilinci, sorunları tanıma, bunlar için çözüm yolu üreten savurganlıktan uzak ve doğa kaynaklarını koruyan bir nesil yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilerimiz doğaya bırakılan atık yağları, mavi kapakları ve pilleri topladı" şeklinde konuştu.

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Öğrenciler 162 kilo pil topladı
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