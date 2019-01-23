Tazelenme öğrencileri Külliye’ye çıkarma yaptı

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Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan ve yetişkinlerin üniversite eğitimi aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da katıldı. Ziyarette, AÜ Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal ve tazelenme öğrencileri yer aldı.Türkiye'nin 60 yaş üzeri öğrencilere yönelik ilk üniversitesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve Prof. Dr. Tufan Başkan Erdoğan'a projelerini anlatarak, üniversitenin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde olmasını arzu ettiklerini belirtti. Ayrıca gerontologların kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için kadro talebinde bulunuldu. Başkan Erdoğan konuyu Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönlendirdi. TBMM'den sonra 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini ağırlayan atma Betül Sayan Kaya grupla yakından ilgilenerek bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.