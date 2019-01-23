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Vandallar sahnede

Büyükşehir Belediyesi’ne ait billboardlar vandallar tarafından parçalandı. Bir kişi billboardlara zarar verirken suçüstü yakaladı. Belediye, vandaldan şikayetçi oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019
Vandallar sahnede

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait billboardlar vandallar tarafından parçalandı. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Boğaçayı projesiyle ilgi reklamlarının yer aldığı Bağaçayı köprülerinin üzerlerindeki billboardlar bıçakla kesildi. Hızını alamayan saldırganlar reklamları da yırtarak parçaladı. Tabloyu görenler, "Vizyon projelerin yapılmasını içlerine sindiremediler" diye yorumladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Gelişmelerin ardından bölgede kontrollerini arttıran polis ekipleri dün sabah bir kişiyi billboardlara zarar verirken suçüstü yakaladı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen kişi ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Belediye yetkilileri ise daha önce de billboardlara zarar verildiğini belirterek, vandallardan şikayetçi olacaklarını kaydetti.

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Vandallar sahnede
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