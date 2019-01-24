Antalya ülkeyi doyuruyor

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AntalyaValisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen 'Kent Buluşmaları'nın konuğu oldu. ATB Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ATB Başkanı Ali Çandır, ATB üyeleri ile bir araya gelen Vali Karaloğlu, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi. Karaloğlu, sadece yerli ve yabancı 20 milyon turisti değil, Türkiye'yi doyurmaya çalışan bir kentte yaşadıklarını bildirdi.Bir diğer önemli sorunun insan kaynağı olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Kırsalda genç nüfus kalmadı, yaş ortalaması çok yüksek. Genç nüfusu yeniden tarıma katabilmek için gençlerimize 15 milyon TL hibe verdik. 500 gencimiz bu destekten istifade etti" ifadelerini kullandı. Vali Karaloğlu, piyasadaki sebze fiyatlarındaki dengesizlikle ilgili de konuştu. Karaloğlu, "Türkiye'de maalesef bizim üretimden son tüketiciye zincir tam çalışmıyor. Bizim tarladan çıkan ürün vatandaşın mutfağına gidinceye kadar yüzde 30 kaybımız var. O nedenle zaten fiyatlar yüzde 30 artmış demek" dedi. Antalya'da tarım sektörünün büyüdüğüne değinen Vali Karaloğlu, "Son iki yılda yaş sebzede yüzde 2'lik, meyvede yüzde 7'lik bir artışın olduğunu görüyoruz. Kırmızı et üretiminde ise yüzde 22 büyüdü" dedi. Konuşmaların ardından Çandır, Karaloğlu'na seramik kaftan hediye etti.ANTALYA'DA tarımın gelişmesi ve zararlılarla mücadelenin bilinçli yapılması için devlet ve çiftçi örgütlerinin birlikte çalıştığının altını çizen Karaloğlu, "Bu mücadeleyi çiftçi ile birlikte yapmalıyız. Bu zararlılarla mücadelede en büyük sorun sera atıklarının bertaraf meselesidir. Bu sorunu kent olarak çözmemiz gerekiyor. Atıkları seranın bir köşesinde saklayarak zararlının yaşaması için ortam oluşturulmuş oluyor. Yakmak da çözüm değil" dedi.