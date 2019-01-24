Büyükşehir’in okul birincilerine 5 yıldızlı tatil keyfi ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin okul dönem birincilerini tatille ödüllendirdiği 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi kapsamında öğrenciler aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde unutulmaz bir tatil geçiriyor. Antalya genelindeki tüm ortaokul ve liselerin birincileri, aileleriyle 5 lüks otelde dızlı otellerde 3 gün ttatili ödüllendirildi. 5 yıldır sürdürülen proje kapsamında bu sömestr 790 ortaokul ve lise dönem birincisi bin 580 yakını ile birlikte 5 yıldızlı otellerde tatil yapmanın keyfini sürüyor. Proje kapsamında 5 yılda toplam 12 bin 85 kişi tatil yaptı.Ailesi ile birlikte tatil yapan Tuğba Kurt "Böyle bir tatili bana ve aileme hediye eden Menderes Türel'e teşekkür ederim" dedi. Tuğba Kurt'un babası Serik Belpınar Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kurt ise "Kızımız gurur kaynağımız. Onun başarısı sayesinde biz de tatil yapıyoruz" diye konuştu. Bir başka okul dönem birincisi, Fatma Yıldızın annesi Pınar Yıldız da, "Kızımın başarısı sayesinde burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Gül Rana Tuncer ise "Şu an buradayım ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.