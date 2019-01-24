Ispartalı genç mucitler sergi açtı

BUGÜN NELER OLDU

IspartaValisi Ömer Seymenoğlu, bir alışveriş merkezinde, IYAŞ Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Kod Adı 2023 Genç Mucitler Geliyor' isimli yarıyıl sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından yapılan robotların bulunduğu serginin açılışını yaptıktan sonra incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, robotların gösterisini izledi.Vali ayrıca, dünya çapındaki İslamofobi karşısında yürütülen proje kapsamında öğrenciler tarafından yapılan bilgilendirmeleri dinledi. Vali çocuklara tatilde ders çalışmayıp oyun oynamaları tavsiyesinde bulundu.