Lüks yatta zirvedeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanınen önemli süper lüks yat merkezleri arasında ilk 3'te yer alan Antalya Serbest Bölge'de 2018 yılında 117 milyon dolar değerinde toplam 22 yat denize indirildi. Bölgede bugüne kadar üretilen yat sayısı 394'e, gelir ise 1 milyar 74 milyon dolara yükseldi. 2000'li yıllardan 2018 yılı sonuna kadarki toplam üretimde ise 7 bin 438 metre uzunluğunda, 1 milyar 74 milyon dolar değerinde 394 süper lüks yat imalatı ve ihracatı gerçekleştirildi.Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Hollanda, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkedeki zengin işadamlarına süper lüks tekneler üretildiğini, Jamaika ve Norveç gibi ülkelere de sahil güvenlik ve ticari tekneler yapıldığını açıkladı. Bölgenin tekne bakım- onarım gelirinin de 30 milyon dolara yaklaştığını kaydeden Gürses, 100'e yakın geminin bakım onarım yapıldığını anlattı.