BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nınFethiye ilçesinde 2015 yılında kurulan Müzik Köyü sınırları aştı. Müzik Köyü, 30 Mayıs- 5 Haziran 2019 tarihlerinde Almanya Bad Endbach'ta, doğanın kucağında müzikseverlerle buluşacak. Program, dünya müziğine dair çeşitli atölye, seminer, söyleşi ve konserler içeriyor. Müzik Köyü' nün, Almanya' da gerçekleşecek programında Mikail Aslan, Dertli Divani, Theodora Athanassiou, Slyvain Barou gibi sanatçılar yer alacak. Anadolu'nun farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş müzik geleneklerine dair yaptıkları çalışmalarla tanınan Müzik Köyü Ekibi, 2015'ten buyana çablışmalarını sürdürüyor.