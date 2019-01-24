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Uyarılar fayda etmiyor

Falezlerde amatör balıkçıların tehlikeli av merakı uyarılara ve yaşanan kazalara rağmen devam ediyor

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Uyarılar fayda etmiyor
Antalya'da uyarılar fayda etmiyor. 'Tehlike geliyorum' diyor ama Antalya'da 30 metrelik falezlerin kıyısında yürekleri ağza getiren balıkçılık görüntüleri devam ediyor.

UYARI GİBİ KAZALAR
Falezlerden denize olta atan balık tutan amatör balıkçı ve yaklaşık 10 yaşındaki çocuğu görenleri korkuttu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki adam ve çocuk, bölgede bulunan uyarı levhalarına aldırmadan saatlerce balık avladı. Antalya'da etkili olan sağanak sonrasında oluşan kaygan zeminde kayalıkların üzerinde oturup balık avlayan adam ile çocuğu görenler, endişeyle izledi. Son olarak 18 Ocak tarihinde, falezlerden düşen amatör balıkçı ciddi şekilde yaralanmıştı. Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerden balık tutmaya çalışan Hakan Bircan, kayalıklardan geçmeye çalışırken 5 metreden düşmüştü. Ağır yaralanan amatör balıkçıya güçlükle ulaşılmıştı.
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Uyarılar fayda etmiyor
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