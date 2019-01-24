Uyarılar fayda etmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dauyarılar fayda etmiyor. 'Tehlike geliyorum' diyor ama Antalya'da 30 metrelik falezlerin kıyısında yürekleri ağza getiren balıkçılık görüntüleri devam ediyor.Falezlerden denize olta atan balık tutan amatör balıkçı ve yaklaşık 10 yaşındaki çocuğu görenleri korkuttu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki adam ve çocuk, bölgede bulunan uyarı levhalarına aldırmadan saatlerce balık avladı. Antalya'da etkili olan sağanak sonrasında oluşan kaygan zeminde kayalıkların üzerinde oturup balık avlayan adam ile çocuğu görenler, endişeyle izledi. Son olarak 18 Ocak tarihinde, falezlerden düşen amatör balıkçı ciddi şekilde yaralanmıştı. Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerden balık tutmaya çalışan Hakan Bircan, kayalıklardan geçmeye çalışırken 5 metreden düşmüştü. Ağır yaralanan amatör balıkçıya güçlükle ulaşılmıştı.