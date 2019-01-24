Uyuşturucuyla savaş

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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'da uyuşturucuyla mücadele konusunda büyük bir gelişme sağladıklarını söyledi. SABAH Akdeniz'e özel açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, "Burdur'da çok yoğun olmasa da uyuşturucu bağımlısı var. Bunun üstünü örterek bir yere varamayız" dediMuhtarların da olduğu bir komisyon kurduklarını ve şehrin dört bir köşesinde uyuşturucuya bulaşmış gençleri ve insanları tespit ettiklerini vurgulayan Burdur Valisi Şıldak, "Tedavi için ikna ediyoruz. Tedaviler Devlet Hastanesi'nde özel bir odada gizlilik içinde yürütülüyor. Ağır vakaları Afyon ve Manisa'daki hastanelere sevk ederek tedavilerini tamamlatıyoruz" diye konuştu.Uyuşturucu satıcılarına karşı polis ve jandarmanın etkin bir çalışma yürüttüğünü anlatan Vali Şıldak, "Ancak bu yetmez. Bu bataklığa sürüklenmiş insanları çocuklarımızı bu işlerden uzak tutmak istiyoruz. Bu bataklığa sürüklenenlerdi önce tedavi ettiriyoruz. Öyle hemen 'hadi gidin' demiyoruz. İş Kur ile ortak proje yaparak onlara iş imkanı yaratıp tekrar topluma kazandırmak için bir proje çalışması sürdürüyoruz. Bu sayede topluma kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.AntalyaHavalimanı'nda görev yapan narkotik madde dedektör köpeği 'Maddox' kaçakçıların korkulu rüyası, turistlerin ise gözdesi oldu. Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yaparken 850 kilogram uyuşturucunun yakalanmasını sağlayarak en fazla uyuşturucu yakalayan köpek unvanını kazanan Maddox, sevimliliği ve hareketli halleriyle de havalimanının maskotu haline geldi. Maddox'un idarecisi Serdar Uzun, "Suçlularla mücadele ederken ülkenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Maddox'la turistler bol bol fotoğraf çektirip paylaşıyorlar" diye konuştu.