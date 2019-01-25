A.Alanyaspor uzatmada yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Aytemiz Alanyaspor rakibine uzatma dakikalarının son bölümünde 1-0 yenilerek kupaya veda etti.
İlk yarısı karşılıklı orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve her iki takımın da ayağına gelen fırsatları teptiği maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. VAR UYARISI GELDİ
İlk yarının en önemli olayı kaleci Ufuk'un rakibini ceza sahası dışında düşürdüğü an oldu. Maçın yardımcı hakeminin uyarısı ile hakem Bahattin Şimşek Ufuk'a kırmızı kart göstermekten vazgeçti.
VAR'dan gelen uyarıda da pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da her iki takımda vasat bir futbol ortaya koydu. Karşılıklı cılız ataklar gol getirmeyince maçın normal süresi olan 90 dakika golsüz tamamlandı.
Maçın uzatma bölümünün ilk 15 dakikasında ise gol olmadı. İkinci uzatma bölümünün sonları yaklaşırken 112. dakikada Tarkan Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü attı.
Sergen Yalçın ve Alanyasporlu futbolcuların itirazlarına rağmen hakem kararından dönmedi. Uzatmanın 120 dakikalık bölümünde başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Kasımpaşa çeyrek finale adını yazdırdı
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