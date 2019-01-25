A.Alanyaspor uzatmada yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa'ya konuk olanİlk yarısı karşılıklı orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve her iki takımın da ayağına gelen fırsatları teptiği maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.İlk yarının en önemli olayıVAR'dan gelen uyarıda da pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da her iki takımda vasat bir futbol ortaya koydu. Karşılıklı cılız ataklar gol getirmeyinceMaçın uzatma bölümünün ilk 15 dakikasında ise gol olmadı.Sergen Yalçın ve Alanyasporlu futbolcuların itirazlarına rağmen hakem kararından dönmedi. Uzatmanın 120 dakikalık bölümünde başka gol olmayınca