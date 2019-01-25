Fin pazarında büyüme hedefi

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Finlandiya'dadüzenlenen Matka Turizm Fuarı'na katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uslu, Finlandiyalı turist sayısında bu yıl yüzde 25'lik bir artış beklediklerini bildirdi. Fuarının İskandinavya'nın en büyük turizm fuarı olduğunu belirten Uslu, "Fuara yaklaşık 65 bin kişi katıldı. Fuarın ilk günü turizm profesyonelleri, diğer günler ise tüketiciler için açıldı" dedi. Uslu turizm acenteleri ve otelleri yanı sıra fuarda karavan ve emlak bölümünün de büyük ilgi gördüğünü söyledi.Finlandiya'nın en önemli tur operatörlerinden Aurinko Matkat'ın Türkiye temsilcisi Exotic Tour'un sahibi Cengiz Topçu, ön satışlarda şimdiden yüzde 20'lik bir artış olduğunu kaydetti. 2014'te 134 bin 853 olan Fin turist sayısı 2017'de 37 bin seviyesine düşmüştü. 2018 yılında yeniden yaşanan artış, 2019 için umutlandırdı.