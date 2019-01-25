Gelinler çiçek açtı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKemer ilçesinde, 2019 yılı gelinlik saç ve makyaj modası 'Kadın Bir Çiçektir' teması ile tanıtıldı. Ayışığı Plajı'nda modeller sıcak havada gelinlikle poz verirken renkli görüntüler ortaya çıktı. Gelinlikler canlı çiçeklerle yapılan taç ve duvakla renklendirilirken, makyajlar ise çiçek aksesuarlarının renklerine göre daha sade tercih edildi.Birçok ulusal yarışmada ödülleri bulunan saç stilisti ve makyöz Yasemin Üst, "Gelinler bu yıl güzelliklerini doğal çiçeklerle renklendirecek. Geçen senelerde daha avangart saçlar, yüksek taçlar, ağır makyajlar vardı. Bu yıl bunların aksine daha hafif makyajlar, volümlü saçlar ama çiçek detayları kullandık. Genellikle canlı çiçekleri tercih ediyoruz ve çiçek tasarımlarını uyguluyoruz" dedi.