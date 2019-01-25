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’da yönetim değişti

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Kemerspor’da yönetim değişti
Yeni bir yapılanma içerisine giren Kemerspor 2003'te yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Ahmet Öncelik isimli bir işadamının kulübü devraldığı ileri sürüldü. Spor Toto 3. Lig temsilcisi, transfere hızlı başlarken Erman Kılıç ve Kadir Bekmezci ile anlaşma sağladı.

ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞME
Mevcut teknik direktör Tuğrul Metin ile görüşme halinde olan Kemerspor yönetimin, bir dönem Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Yusuf Şimşek'i de gündemine aldığı öğrenildi. Yusuf Şimşek ile sportif direktörlük konusunda masaya oturduğu belirtilen Kemerspor'un konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde net bir karar alacağı da gelen haberler arasında yer aldı. Öte yandan Kemerspor 2003'ün, Antalyaspor'un pilot takımı olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.
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Kemerspor’da yönetim değişti
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