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kurşunu yalanı polisi alarma geçirdi

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Maganda kurşunu yalanı polisi alarma geçirdi
Antalya'da 'Maganda kurşunuyla yaralandım' diyerek polisi harekete geçiren kadının, yalan söylediği tespit edildi. Olay Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde yaşandı. Devriye gezen polis ekiplerinin önüne geçen ve kendini yere atan Fatma A. "Evlerin birisinden ateş açıldı. Maganda kurşunuyla ayağımdan yaralandım" diyerek yardım istedi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ
Bunun üzerine polis ekipleri, bölgeye ambulans istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Fatma A. bacağını göstererek vurulduğunu iddia etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının herhangi bir yarasının bulunmadığı tespit edildi. Çevrede şüphelileri yakalamak için araştırma başlatan polis ekipleri olayın anlaşılması üzerine görev yerlerine döndü. Fatma A, psikolojik tedavi görmesi için hastaneye götürüldü.
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Maganda kurşunu yalanı polisi alarma geçirdi
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