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Tarih düşmanları

’da tarihi surların üzerinde ‘macera’ adı altında yapılan tehlikeli etkinliğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tarihe zarar veren umursamaz hareketler büyük tepki çekti

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Tarih düşmanları
Antalya'da kendilerini 'macerasever' olarak tanımlayan 2 genç, dünyaca ünlü Kaleiçi'nin etrafında ayakta kalan ve çıkılması yasak olan tarihi surlarda tehlikeli gezinti yapıp, 5 medeniyetin kullandığı tarihi surlara zarar verdi. 'Üç Kapılar' olarak bilinen Hadrianus Kapısı üstünde de tehlikeli olmasına rağmen gezinen ikili, "Bulunması yasak yeri keşfettik" dedi.

ANTALYALI TEPKİ GÖSTERDİ
Turistlerin ve çevredekilerin bakışları arasında bu tehlikeli ve tarihe zarar veren yürüyüşlerini gerçekleştiren ikiliye, Antalyalılar yorumlarıyla büyük tepki gösterdi. Paylaşılan görüntünün altına yapılan, 'senin o tırmandığın yerler var ya, senin hesaplayamayacağın yüzyıldan kalma tarihi miras', 'tarihi dokuya zarar vererek aksiyon yapılmaz', 'size okkalı bir para cezası şart, yetkililer bunu görsün', 'yazık bu gençliğe, tarihe saygı yok' yorumları dikkat çekti.

TAŞLARI AŞAĞI ATTILAR
Sosyal medyaya yansıyan 9 dakikalık görüntü, Antalya'da yaşayanların tepkisine yol açtı. Üzerinde gezinti yapılması yasak olan tarihi surlarda Fatih Korkmaz ile 'Roof Runnerz' takma adını kullanan genç, surların yıkılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, "Umarım yıkılmaz ve aksilik yaşamayız" dedikten sonra surlara tırmanıyor. Kendilerinin bu görüntülerini çekip, paylaşan ikilinin tırmanış sırasında surlardaki taşları da aşağı attığı görülüyor.
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Tarih düşmanları
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