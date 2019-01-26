Tarih düşmanları

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Antalya'da kendilerini 'macerasever' olarak tanımlayan 2 genç, dünyaca ünlü Kaleiçi'nin etrafında ayakta kalan ve çıkılması yasak olan tarihi surlarda tehlikeli gezinti yapıp, 5 medeniyetin kullandığı tarihi surlara zarar verdi. 'Üç Kapılar' olarak bilinen Hadrianus Kapısı üstünde de tehlikeli olmasına rağmen gezinen ikili, "Bulunması yasak yeri keşfettik" dedi.Turistlerin ve çevredekilerin bakışları arasında bu tehlikeli ve tarihe zarar veren yürüyüşlerini gerçekleştiren ikiliye, Antalyalılar yorumlarıyla büyük tepki gösterdi. Paylaşılan görüntünün altına yapılan, 'senin o tırmandığın yerler var ya, senin hesaplayamayacağın yüzyıldan kalma tarihi miras', 'tarihi dokuya zarar vererek aksiyon yapılmaz', 'size okkalı bir para cezası şart, yetkililer bunu görsün', 'yazık bu gençliğe, tarihe saygı yok' yorumları dikkat çekti.Sosyalmedyaya yansıyan 9 dakikalık görüntü, Antalya'da yaşayanların tepkisine yol açtı. Üzerinde gezinti yapılması yasak olan tarihi surlarda Fatih Korkmaz ile 'Roof Runnerz' takma adını kullanan genç, surların yıkılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, "Umarım yıkılmaz ve aksilik yaşamayız" dedikten sonra surlara tırmanıyor. Kendilerinin bu görüntülerini çekip, paylaşan ikilinin tırmanış sırasında surlardaki taşları da aşağı attığı görülüyor.