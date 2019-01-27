Çığlığı kurtardı

Antalya'da ölümlerin yaşandığı, dikkatli olunması için sık sık uyarıların yapıldığı falezler yine can alıyordu. 10 metre yükseklikteki falezlerden aşağı düşen 63 yaşındaki Bahri Kesgin'i duyurduğu çığlıkları kurtardı.

YINE MANZARA MERAKI

Olay, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda bulunan Kadın Yarı mevkiinde meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan İsa Dönmez isimli genç, falezlerde 'Yardım edin' diye seslenen bir kişinin sesini duydu. Genç adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaklaşık 10 metre aşağıda yaralı bir şahsın olduğunu gördü. Adının Bahri Kesgin olduğu öğrenilen şahsı kurtarmak için itfaiye eri yaralının beline halatı bağladı. Yukarıda hazır bekleyen diğer erler ve bazı vatandaşlar da asma köprüdeki demirlere bağlanan halatı çekerek, itfaiye eri ile Kesgin'i bulunduğu yerden çıkardı. Vatandaşlar olayı merakla izledi.

SAĞ BACAĞI KIRILDI

KÖPRÜDE hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kesgin'in, sağ bacağında kırık tespit edildi. Ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kesgin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.