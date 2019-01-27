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için eğitime katıldılar

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Sağlıklı nesil için eğitime katıldılar
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarımsal Üretimde Bitki Beslemenin Önemi' konulu eğitim verildi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BATEM'de görevli uzmanların verdiği eğitime 72 ziraat mühendisi ve çalışan katıldı. Eğitim sonunda konuşan Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Ziraat mühendisi olarak üzerimize düşen görevin önem çok büyük. Sağlıklı nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için üstümüze düşen sorumluluğu bilerek çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekli" dedi. Katılımcılara törenle belgeleri verildi.
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Sağlıklı nesil için eğitime katıldılar
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