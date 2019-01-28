Fethiyespor’a ‘Sefa’ yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmak için çıktığı kritik Konya deplasmanından 2-0 öne geçmesine rağmen puansız dönerek ateş hattına düştü. Fethiyespor'un Tuzlaspor'dan yeni transferi Sefa Aksoy, maçın ilk dakikasında golle buluştu. Yakup Ramazan Zorlu ile ikinci golü bulan lacivert beyazlı ekip, 65'inci dakikadan itibaren ise gelen gollere engel olamadı. Fethiyespor 10'ar dakika arayla gelen 3 golle sahadan yenik ayrıldı. Fethiyespor mağlubiyet ile rakibini geçme şansını kaçırdı ve 15 puanla sondan 16'ncı sırada kaldı. Puanını 20'ye çıkartan Anadolu Selçukspor ise 13'üncü sıraya tırmandı. Fethiyespor'da Yiğit Yöney 89'uncu dakikada kırmızı kart gördü. Maçtan önce Belçika'da Kfc Ho Kalken takımından alınan Burak Koyuncu ise yedekler arasında yer aldı.