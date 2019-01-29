Aramalarda 5’inci gün

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Antalya'nınKemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) denizde arama çalışmalarına başlandı. Kemer'de, 24 Ocak Perşembe günü, hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarını babası Ahmet Acar da takip etti. Kemer Sanayi Sitesi önünden başlanan çalışmalara AFAD, AKUT'tan su altı ve drone ekiplerinin de yer aldığı 186 kişi katıldı. Jandarmaya ait 4 arama- kurtarma köpeği ile Sahil Güvenlik helikopterleri de çalışmalara destek verdi. Aramalarda bugüne kadar sadece Kader Buse Acar'ın çantası ve ayakkabısının sol teki bulundu.