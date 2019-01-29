Yüksek hızlı tren 2020’de ihalede

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Ispartaİl Koordinasyon Toplantısına katılan TCDD 7'nci Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hüseyin Erçetin, Eskişehir- Antalya Hızlı Tren projesine ilişkin bilgi verdi. Erçetin, "Eskişehir-Antalya Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında 2015 yılında başlayan yer, etüt çalışmaları devam ediyor. 35 milyon lira ödenek ayrıldı. Projenin bu yıl tamamlanarak ihaleye çıkarılması öngörülüyor. Proje tamamlanırsa 2020 gibi ihaleye çıkılabilir" dedi. Erçetin, Isparta-Burdur ortak istasyonunun, güzergah sonrası netleşeceğini söyledi.