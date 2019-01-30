Çiftçiye can suyu yolda

Başkan Erdoğan'ın "Hortum zararı 100 milyon lira. Gereğini yapacağız" talimatının ardından Antalya'da devlet tüm kurumları ile alarma geçti. Antalya Muratpaşa, Aksu, Finike, Kumluca, Kemer, Alanya ve Serik'teki zararlar 'hasar tespit komisyonları' tarafından tek tek tespit edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hasarın meydana geldiği bölgelerde yaptığı incelemelerde söyledikleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçinin mağdur edilmeyeceğini açıklaması afetzedeleri rahatlattı.

1 DAKİKADA YIKILDI

Muratpaşa'da fırtınada evinin çatısı uçan Muharrem Özcan "Can kaybımızın olmaması büyük şans" dedi. Turgut Akıncı ise bir yıllık emeklerini 1 dakikada yok olduğunu belirterek, "Devlet yanımızda. Bu bize güç veriyor. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatı verdi. Allah razı olsun" diye konuştu.

SERA CAMI YOK

Serik ilçesinde dolu ve ardından meydana gelen hortum nedeniyle 15 mahallede yaklaşık bin 500 dönüm cam ve plastik sera, hasar gördü. Burmahancı Mahallesi'nden Osman Balaban "Temizlemek ve yenilemek en az 1 ay sürer. Devletimizin yanımızda olması bize umut verdi" dedi. Üreticiler Aygül Balaban ve Soner Yıldırım da dolu nedeniyle sera camlarının kırıldığını belirterek, devletten gelecek yardımını beklediklerini anlattı. Bilginler Mahallesi'nden Doğan Yıldırım ise "Zararımız büyük. Sera için cam ve naylon bulamıyoruz. Bankaya ve ilaç firmalarına borçlandık. Borçlarımız ertelensin" dedi.

ENKAZLAR KALDIRILIYOR

Fırtınada en büyük darbeyi yiyen Kumluca'da yaşanan hortum felaketlerinin ardından vatandaşlar enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet, "Burada devletimizin desteği çok önemli. Verecek olduğu krediler çok önemli. Kredilerimizin açılmasını çok rica ediyoruz. Vatandaş devlet hep birlikte el ele seralarımızı baharlık üretime yetiştireceğiz" dedi. Üretici Mustafa Takak da kendi imkanları ile çiftçinin bu yükün altından kalkmasının zor olduğunu vurguladı.

BİLANÇO AĞIR

Hortum darbesi yiyen bir diğer ilçe Finike'de de hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar tamamlanan çalışmalarda 3 bin 398 dekar alandaki zarar, 12 milyon 333 bin lira olarak belirlendi. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike'den çıkan sebze fiyatlarında geçen haftayla bu hafta arasında fark olmadığını, iç piyasadaki artışa hortum felaketinin neden olduğunun doğru olmadığını söyledi.

Devletimiz hep yanımızda ANTALYA Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise çiftçinin devlet desteğiyle ayağa kalkabileceğini söyledi. Geçen yıl yine batı ilçelerindeki hortum felaketi sonrası devletin hızlı bir refleks ile 10 milyon liralık destek gönderdiğini hatırlatan Alp, "Sayın Cumhurbaşkanımız yine aynı hassasiyeti gösterdi, Antalya'da hortum için gerekenlerin yapılacağını açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bölgeyle yakından ilgilenen bir devletimiz var. Devlet yeter ki yanımızda olsun, yıkılan seralar ayağa kaldırılır, üretim kaldığı yerden devam eder" ifadelerini kullandı. Alp, TARSİM kapsamında olan çiftçilerin ise parasının Cuma gününden itibaren ödenmesini beklediklerini açıkladı.



SERALAR YERLE BİR

MURATPAŞA ilçesinde Güzelbağ Mahallesi'nde 3 dönüm serası ile evi zarar gören Kadir Zeybek (54) hortum anında kıyamet koptuğunu sandıklarını söyledi. Zeybek, "İçi yeşillik dolu seram yok oldu. Camlar kırıldı. Zararım çok büyük. Devletimize güveniyoruz" diye konuştu.



HORTUM FELAKETİNİN YARALARI SARILIYOR

ANTALYA'DA 26 Ocak Cumartesi günü yaşanan hortum felaketinin vurduğu merkezde Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'de de hasarlar tek tek tespit edilmeye başlandı. Muhtar Mehmet Yayan, mahallelerinde 300 dönüm sera ile 60 evin zarar gördüğünü belirterek, "İlk andan itibaren, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları çalışma başlattı. Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşın yanında" dedi.