Kahramanların özel emanetleri

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü, gazi ve şehit aileleri ile çocuklarına sömestir tatilinde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi. Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan'ın düzenlediği etkinliğe Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu da katıldı. Agora Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen gezi etkinliğinde, kahramanların emaneti olan çocuklar, 'sıfır atık' projesine değinilen 'Can Dostlar' filmini izledi. Çocuklar ardından AVM'deki oyun parkında eğlendi. Sevim Karaloğlu ve Selda Ulucan, şehit aileleriyle yakından ilgilenirken, günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler verildi.