Musa ile yollar ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da kadrodaki revizyon devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar; Danilo , Olcan, Vainqueur, Maicon, Barrada, Kenan Horic ve Oğuz Mataracı'dan sonra Musa Nizam'la da yollarını ayırdı. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan deneyimli savunma oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'la görüştü ancak anlaşma sağlanamadı. Antalyaspor'un alt yapısından yetişen ve Trabzonspor ile G.Antep maceralarının ardından geçtiğimiz sezon başında Antalyaspor'a geri dönen Musa Nizam, bu sezon Süper Lig'de şans bulamazken, Türkiye Kupası'nda 5 maça çıktı. Antalyaspor kulübü de, "Musa Nizam ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alt yapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.