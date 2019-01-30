Sultanlar Söke’yi 3-2 yendi

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Kepez Belediyespor'un Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden 'Filenin Sultanları' sahasında Söke Voleybol takımını ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen maçı Kepez Belediyespor 3-2'lik skorla aldı. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan maçta Filenin Sultanları ilk seti 21-25 sayı ile Söke Voleybol'a verdi. İkinci sette isabetli servisleriyle Kepez Belediyespor 25-23 sayıyla seti alarak durumu 1-1 getirdi. SON SETİ RAHAT ALDILARÜçüncü sette Filenin Sultanları sayı farkını açmadan ilerledi ancak 24-26'lık skorla seti Söke Voleybol'a verdi. Dördüncü seti 25-20 ve son seti 15-4 sayı ile sonuçlandıran Kepez Belediyespor 3-2'lik skorla maçın galibi oldu.