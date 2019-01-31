Batı akdeniz emıtt fuarı’nda gül, göl ve tarih

Batı Akdeniz'in turizm değerleri ve potansiyeli, dünyanın en büyük dört turizm organizasyonundan biri olarak kabul edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacak. Turizm profesyonellerinin buluşacağı EMITT'te Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonu ve desteği ile Isparta ve Burdur tek çatı altında, Antalya ise ayrı bir stantta tanıtılacak.

ANA TEMA ASPENDOS OLDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun liderliğinde 2019 Aspendos Yılı ilan edilmesi nedeniyle Antalya stantının teması da #aspendostime olarak belirlendi. Antalya'nın deniz-kum-güneş olarak özetlenen resort turizminin yanı sıra, turizmin on iki aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla alternatif turizm alt sektörleri de Antalya stantında tanıtılacak. Gelir düzeyi yüksek turistleri hedefleyen golf turizminin de tanıtımı yapılacak Antalya standındaki mini golf alanında da başarılı atış yapan ziyaretçiler arasında çekilişle Antalya'da tatil, Aspendos Opera ve Bale Festivali biletleri, Antalya tanıtım filmleri flash bellekleri, Antalya'ya özgü bergamot kabuğu reçelleri gibi hediyeler de verilecek.

DESTEK BAKA'DAN

90 ÜLKEDEN katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT fuarı, kapılarını bugün açacak ve 3 Şubat'ta son bulacak. BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci, "Standımızda Isparta ve Burdur'un turizm potansiyeli taşıyan gül ve lavanta, Salda ve Eğirdir gölleri, Salda ve Davraz kayak merkezi, Sagalassos, Kibyra, Psidia gibi tarihi değerlerimizi tanıtacağız" dedi.