Hasta yakınlarına 5 yıldızlı tesis

Antalya'da Ocak ayı başında hizmete alınan Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, önemli bir eksikliği giderdi. Tüm hizmetlerin ücretsiz olarak verildiği otel konforundaki tesiste, Alanya'ya tedavi amaçlı gelen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 24 oda ve 48 yatak kapasiteli olan tesiste kalan hasta ve hasta yakınlarına ayrıca üç öğün yemekte veriliyor.

MEKTUPLU TEŞEKKÜR

Tesisin açılmasıyla birlikte Alanya'ya tedavi için gelen hasta ve hasta yakınları, hastane bahçelerinde, bankların üzerinde gecelemekten kurtuldu. Vatandaş memnuniyetinin son örneği ise Sivas'tan gelerek Alanya'da tedavi olan Dursun Tav adlı vatandaşın, Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığı teşekkür mektubu oldu. Tav mektubunda, verilen hizmet kalitesi ve personelin güler yüzlülüğünden bahsederek, Başkan Türel'e teşekkür etti.