Kabus geri döndü

Antalya'da 24 Ocak'ta başlayan ve art arda şehre cehennemi yaşatan hortum felaketinin izi hala silinmedi. 2 kişinin ölümüne neden olan hortumun otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 7'nci gününde de başarıyla sonuçlanmadı. Arama çalışmalarını takip eden baba Ahmet Acar, arama yapılmasını istediği noktaları not defterine kroki çizip, jandarma ekiplerine verdi. Kemer ilçe jandarma ekipleri ise sık sık Acar ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DEMRE'DE YİNE HORTUM

Daha yaralar sarılırken Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde oluşan hortum, seralarda hasara yol açtı. Demre'de, dün saat 18.00 sıralarında Kekova Koyu, Çayağzı Limanı ve Beymelek Mahallesi bölgesinde denizde hortum oluştu. Çayağzı Limanı ve Kekova Koyu'nda oluşan hortumlar bir süre denizde ilerledikten sonra kaybolurken, Beymelek sahilindeki hortum ise karada ilerleyerek Ali Çetin, Adem Bölük, Kenan Bölük ve Recep Özgün'e ait 17 dönüm seraya zarar verdİ



HORTUM ANI KORKU FİLMİ GİBİYDİ

26 Ocak Cumartesi günü yaşanan hortum felaketinde kalçası kırılan ve hastanede tedavisi süren Yusuf Akıncı'nın (25) anlattıkları ise felaketin boyutlarını gösteriyor. Hortum anında serada çalıştığın belirten Akıncı, "Her şey saniyeler içinde oldu. Korku filmlerinde gördüğüm sahnenin aynısıydı. Bir an kıyamet kopuyor sandım. Seradan kaçmaya bile vakit bulamadım. Dev camı tuz buz etti. Beni havaya fırlattı. Sonra cam üstüme yıkıldı. Kalçam kırılmış. Gözümü hastanede açtım" diye konuştu. Baba Turgut Akıncı ise "60 yaşındayım. Hayatımda böyle bir kabus yaşamadım. Dev demir parçalarını tel gibi eğip koparttı" dedi.