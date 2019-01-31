Potanın gururu oldular

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcuları 2018- 2019 sezonunda iki şampiyonluk ve bir üçüncülük elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi.ASAT Spor Kız Basketbol Takımı Antalya Basketbol Yerel Ligi'nde U16 Yıldız Kızlar kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti. İKİ KUPADA TEMSİLBu başarıları ile ASAT Spor KızBasketbol Takımı, Türkiye BasketbolFederasyonu'nun belirlediğitarihlerde Anadolu Kupası veTürkiye Şampiyonalarında Antalya'yıtemsil etmeye hak kazandı.