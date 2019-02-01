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’da şarkıları seslendirildi

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Antalya’da İstanbul şarkıları seslendirildi
Sevgi Dostları Türk Müziği Topluluğu, 'İstanbul Şarkıları' adıyla konser verdi. Konserde koroyu, şef Sevgi Rodoplu yönetti. Gazanfer Eryüksel'in sunumunu yaptığı konserin saz heyetinde Murat Çalgıcılar, Abdullah Güvendi Mustafa Semerci, Metin Can, Sabiha Gürses, Orhan Ceyhan, Ömür Çavgın, Şengül Benzer, Abdullah Gencer yer aldı.

UNUTULMAZ ŞARKILAR
'İstanbul'da Boğaziçi'nde' adlı şarkıyla başlayan konserde, 'Aziz İstanbul', 'Çamlıca'nın Üç gülü' gibi İstanbul'u anlatan unutulmaz şarkıları seslendirdi.
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Antalya’da İstanbul şarkıları seslendirildi
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