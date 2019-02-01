Antalya’da İstanbul şarkıları seslendirildi

BUGÜN NELER OLDU

SevgiDostları Türk Müziği Topluluğu, 'İstanbul Şarkıları' adıyla konser verdi. Konserde koroyu, şef Sevgi Rodoplu yönetti. Gazanfer Eryüksel'in sunumunu yaptığı konserin saz heyetinde Murat Çalgıcılar, Abdullah Güvendi Mustafa Semerci, Metin Can, Sabiha Gürses, Orhan Ceyhan, Ömür Çavgın, Şengül Benzer, Abdullah Gencer yer aldı.'İstanbul'da Boğaziçi'nde' adlı şarkıyla başlayan konserde, 'Aziz İstanbul', 'Çamlıca'nın Üç gülü' gibi İstanbul'u anlatan unutulmaz şarkıları seslendirdi.